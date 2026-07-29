Bolsa de filtro de papel

Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303.

Tres bolsas de filtro de papel de recambio para la aspiradora-enceradora FP 303. Para el alojamiento total y fiable del polvo de pulido producido. El montaje y desmontaje de las bolsas de filtro se realiza fácilmente a mano.

Características y ventajas
brillantes en los tejidos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color marrón
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 180 x 160 x 7
Equipos compatibles