El cepillo para alfombras y la boquilla para suelos EasyFix forman el equipo perfecto para limpiar con vapor las alfombras. La boquilla para suelos EasyFix se introduce y extrae de forma sencilla y cómoda en el cepillo para alfombras, sin necesidad de agacharse. De ese modo, las alfombras se renuevan con comodidad y rapidez gracias a la fuerza del vapor y las fibras se vuelven a enderezar.