Concesionarios

La limpieza es seguridad: la limpieza de talleres.

El taller es el lugar de trabajo de sus mecánicos, pero también otro punto más de contacto de sus clientes con la empresa. Por eso, aquí también es importante dejar una impresión de limpieza absoluta. Dado que en el taller hay sobre todo suciedad incrustada y grasienta, Kärcher le ofrece soluciones de limpieza especialmente potentes que permiten un fácil manejo y una limpieza sin restos. Todos los equipos de limpieza y detergentes han sido concebidos para garantizar en todo momento la seguridad en el trabajo y los procesos en su taller. Porque tan solo un taller limpio es un taller seguro.