Machen Sie keine halben Sachen! Sie arbeiten sonst ja auch systematisch. Dann wissen Sie, wie erfolgreich das ist. Mit dem Kärcher System holen Sie einfach mehr raus.

Mit den Becher-Schaumlanzen DUO Advanced sichern Sie sich ein Produkt, dessen Grundkörper über eine beständige Nickelbeschichtung verfügt. Durch die robuste und langlebige Ausführung können auch aggressivere Reinigungsmittel eingesetzt werden. Außerdem kann der Sprühwinkel sehr flexibel eingestellt werde. So arbeiten Sie mit einem sehr präzisen Schaumstrahl aus sicherer Entfernung.