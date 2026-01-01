Beschleunigt Reinigungsprozess
Die Becher-Schaumlanze gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen, die sich hinsichtlich ihrer Fördermenge von Wasser und der Düsengröße unterscheiden. Während die Becher-Schaumlanzen DUO Advanced 1 und DUO Advanced 2 für Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion geeignet sind, findet die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 bei Maschinen mit Servo-Control Anwendung. Dabei handelt es sich um Geräte, bei denen die Wassermengen- und Druckregulierung an der Handspritzpistole vorgenommen werden kann. Alle drei Modelle der Becher-Schaumlanze können wahlweise auch mit einer 1-Liter-Flasche genutzt werden