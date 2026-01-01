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    Becherschaumlanzen DUO Advanced Professional | Kärcher

    Neues Zubehör für den Hochdrockreiniger: Becher-Schaumlanze DUO Advanced

    Kärcher hat ein neues Zubehör für Hochdruckreiniger entwickelt, das die Handhabung vereinfacht und den Reinigungsprozess beschleunigt. Mit der Becher-Schaumlanze DUO Advanced lässt sich nicht nur Schaum ausbringen, sondern auch ohne einen Sprühlanzenwechsel auf den Hochdruckstrahl umschalten. Das spart wertvolle Zeit, etwa bei der Reinigung von Fahrzeugen oder der Desinfektion, zum Beispiel von Ställen oder im Weinbau.

    Nachhaltige Reinigung

    Beschleunigt Reinigungsprozess

    Die Becher-Schaumlanze gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen, die sich hinsichtlich ihrer Fördermenge von Wasser und der Düsengröße unterscheiden. Während die Becher-Schaumlanzen DUO Advanced 1 und DUO Advanced 2 für Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion geeignet sind, findet die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 bei Maschinen mit Servo-Control Anwendung. Dabei handelt es sich um Geräte, bei denen die Wassermengen- und Druckregulierung an der Handspritzpistole vorgenommen werden kann. Alle drei Modelle der Becher-Schaumlanze können wahlweise auch mit einer 1-Liter-Flasche genutzt werden

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 mit 2-l-Reinigungsmitteltank und direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.

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    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltemöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.

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    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l- Tank.

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    Saubere Lösungen für mehr Erfolg.

    Machen Sie keine halben Sachen! Sie arbeiten sonst ja auch systematisch. Dann wissen Sie, wie erfolgreich das ist. Mit dem Kärcher System holen Sie einfach mehr raus. 

    Mit den Becher-Schaumlanzen DUO Advanced sichern Sie sich ein Produkt, dessen Grundkörper über eine beständige Nickelbeschichtung verfügt. Durch die robuste und langlebige Ausführung können auch aggressivere Reinigungsmittel eingesetzt werden. Außerdem kann der Sprühwinkel sehr flexibel eingestellt werde. So arbeiten Sie mit einem sehr präzisen Schaumstrahl aus sicherer Entfernung.

    Becherschaumlanze

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