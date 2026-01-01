Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Einfaches Handling, sehr gute Schaumqualität und dank eines Grundkörpers aus Ecobrass sehr resistent gegen aggressive Reinigungsmittel: unsere robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 für Hochdruckreiniger von Kärcher mit Servo-Control-Funktion sowie 900 bis 2500 Litern stündlicher Schwemmleistung. Die Schaumlanze verfügt über einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals. Durch die präzise, 3-stufige Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende ist ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung praktisch ausgeschlossen. Je nach Anwendung ist dazu der Sprühwinkel flexibel einstellbar.