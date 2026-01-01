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    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey bottle and yellow attachment, designed for cleaning applications.

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

    Artikelnummer: 4.112-068.0

    Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltemöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.