HEPA-14-Filter für Luftreiniger und Staubsauger | Kärcher

Das Sars-Cov-2-Virus ist das beherrschende Thema dieser Zeit. Wir wissen um dessen Verbreitungswege, wir lernten den Unterschied zwischen Tröpfchen und Aerosolen und dass letztere sich in der Raumluft anreichern und konzentrieren – bis hin zu einer unmittelbaren Infektionsgefahr beim Einatmen. Dies bedeutet aber auch: Je geringer die Konzentration des Virus‘ in der Raumluft ist, desto geringer ist auch das Risiko einer Infektion.

HEPA-Filter werden bereits seit Jahrzehnten in vielen medizinischen und biowissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt, um die Ausbreitung von Partikeln und Organismen in der Luft zu reduzieren. Eingebaut in Luftfiltergeräte oder Staubsauger befreien sie die Raumluft effizient und zuverlässig von Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen. Als Marktführer innovativer Reinigungslösungen ist es Kärcher gelungen, die überragenden Filtereigenschaften von HEPA-14-Filtern (DIN EN 1822:2019) mit leistungsstarken Produkten zu verknüpfen und so einen substanziellen Beitrag zu mehr Sicherheit in geschlossenen Räumen zu leisten.