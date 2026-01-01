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    HEPA-14-Filter für Luftreiniger und Staubsauger | Kärcher

    HEPA-14-FILTER: MIT SICHERHEIT LEBEN

    Kaum zu sehen, aber immer da: Viren, Bakterien, Feinstaub und Allergene belasten die Raumluft in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und natürlich auch in unseren Häusern und Wohnungen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge. Und doch ist es nicht dieses Wissen, sondern die aktuelle pandemische Situation, die uns unmittelbar zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik zwingt.

    Nahaufnahme eines HEPA-14-Filters

    HEPA-14-Filter: Die ultimative Hygienelösung

    Das Sars-Cov-2-Virus ist das beherrschende Thema dieser Zeit. Wir wissen um dessen Verbreitungswege, wir lernten den Unterschied zwischen Tröpfchen und Aerosolen und dass letztere sich in der Raumluft anreichern und konzentrieren – bis hin zu einer unmittelbaren Infektionsgefahr beim Einatmen. Dies bedeutet aber auch: Je geringer die Konzentration des Virus‘ in der Raumluft ist, desto geringer ist auch das Risiko einer Infektion.

    HEPA-Filter werden bereits seit Jahrzehnten in vielen medizinischen und biowissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt, um die Ausbreitung von Partikeln und Organismen in der Luft zu reduzieren. Eingebaut in Luftfiltergeräte oder Staubsauger befreien sie die Raumluft effizient und zuverlässig von Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen. Als Marktführer innovativer Reinigungslösungen ist es Kärcher gelungen, die überragenden Filtereigenschaften von HEPA-14-Filtern (DIN EN 1822:2019) mit leistungsstarken Produkten zu verknüpfen und so einen substanziellen Beitrag zu mehr Sicherheit in geschlossenen Räumen zu leisten.

    Was ist ein HEPA-Filter?

    High Efficiency Particulate Airfilter“ – kurz HEPA – bezeichnet hocheffiziente Filter, die selbst kleinste Partikel und Schwebstoffe wie Keime, Bakterien, Viren, Sporen, Pollen oder Milben aus der Raumluft entfernen und binden. Sie sind gemäß der Norm EN 1822:2019 für Partikelfilter klassifiziert und werden in den Kärcher Trockensaugern und Luftfiltern verbaut. Durch ihre feine Filterstruktur verbessern sie maßgeblich die Reinhaltung der Raumluft in Büro- und Wohnräumen.

     

    Welche HEPA-Filterklassen gibt es?

    HEPA-Filter unterteilen sich in zwei Filterklassen mit unterschiedlich feinem Abscheidegrad:

    • HEPA-13-Filter absorbieren mehr als 99,95 % der Schwebstoffe aus der Raumluft
    • HEPA-14-Filter absorbieren sogar über 99,995 % der Partikel
    Illustrierter Aufbau-Querschnitt eines HEPA-14 Filters

    Aufbau eines HEPA-14 Filters*


    1. Filterrahmen

    2. Filtermatte


    Aktionsmodi im Inneren des Filters:
    3. Trägheitswirkung

    4. Blockierwirkung

    5. Diffussionswirkung


    *Beispielhafte Illustration eines HEPA-14-Filters - verbaut in einem Kärcher T 11/1 Classic HEPA Trockensauger.

    Nahaufnahme eines HEPA-14-Filters

    Das Funktionsprinzip eines HEPA-14-Filters

    Saubere Luft durch die Kraft der Physik - so funktioniert ein Hepa-14-Filter:

    HEPA-14-Filter nutzen physikalische Grundprinzipien wie die Adhäsionskraft oder die Brownsche Bewegung, um auch kleinste Teile zuverlässig aus dem Luftstrom zu filtern. Dazu ist ihr engmaschiges Fasernetz, im Gegensatz zu einem Sieb, in einer unregelmäßigen Struktur angeordnet. Die so zwischen den Fasern entstehenden unterschiedlich großen Abstände „sieben“ die Partikel nicht etwa aus, sondern lassen diese beim Vorbeiströmen der Luft direkt an den Fasern anhaften.

    Nahaufnahme eines HEPA-14-Filters

    Die Aktionsmodi eines HEPA-14-Filters

    Vom größten bis zum kleinsten Partikel - so arbeitet ein HEPA-14-Filter:

    Trägheitswirkung:

    Je größer der Partikel, desto größer seine Masse und damit auch seine Trägheit. Wechselt der Luftstrom nach der Strömungslehre wegen eines Hindernisses (Faser) seine Richtung, sorgt die Trägheit des schwereren Partikels dafür, dass dieser seine Flugrichtung beibehält, auf die Faser trifft und daran haften bleibt.

    Blockierwirkung:

    Je kleiner ein Partikel, desto geringer seine Masse und damit auch seine Trägheit. Ein kleinerer Partikel folgt deshalb dem Luftstrom auf seinem Weg um das Hindernis (Faser) herum. Kommt er der Faser zu nahe, wird er von den Adhäsionskräften der Faser angezogen und haftet daran fest.

    Diffusionswirkung:

    Gemäß der Brownschen Bewegung kollidieren kleinste Partikel im Luftstrom ständig mit anderen Gasmolekülen und verändern, so wie die Kugel beim Flipperspiel, ständig die Richtung. Sobald sie dabei mit dem Filtermaterial in Berührung kommen, haften sie daran an.

    Produkte mit integriertem HEPA-14 Filter

    Wie oft tauscht man HEPA-14-Filter?

    Je öfter das Gerät in Benutzung ist, desto häufiger sollte man den darin verbauten Filter austauschen oder reinigen, um dauerhaft eine zuverlässige Wirksamkeit sicherzustellen. Ein Indikator für einen Wechsel oder eine Reinigung des Filters ist ein spürbares Nachlassen der Saugkraft im Staubsauger oder Luftfilter. Der HEPA-14-Filter sollte idealerweise alle drei Monate getauscht werden. In hygienesensiblen Bereichen empfiehlt sich sogar ein monatlicher Wechsel.

    HEPA-14-Filter austauschen oder reinigen?

    Eine konstant hohe Filterkraft und ein regelmäßiger Filterwechsel sind insbesondere für Allergiker von großer Bedeutung. Ein Filter verliert je nach Einsatz und Beanspruchung zunehmend seine Wirksamkeit – dann ist es Zeit für einen Wechsel. Nur durch regelmäßige Wechselintervalle können eine konstant hohe Qualität und hygienische Sauberkeit gewährleistet werden. Eine Reinigung mit Wasser empfiehlt sich für den HEPA-14-Filter hingegen nicht.

    Kärcher dry vacuum cleaner T 11/1 Classic HEPA

    Besonderheiten des Trockensaugers T 11/1 Classic HEPA

    Alle bemerkenswerten Ausstattungsmerkmale unseres Trockensaugers T 11/1 Classic HEPA inklusive Hepa-14-Filter - entdecken Sie die zahlreichen Besonderheiten durch Klicken auf die gelben Highlights.

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    HEPA-14-Filter: Die Hygienelösung für saubere Raumluft

    Viren, Bakterien, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten die Raumluft in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und natürlich auch in unseren Häusern und Wohnungen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.

    Die Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in unsere Kärcher Luftfiltergeräte und Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig.

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