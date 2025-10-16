Boquilla para ranuras extralarga
Boquilla para ranuras extralarga totalmente renovada. Ideal para lugares de difícil acceso en el coche. Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
La boquilla para ranuras extralarga totalmente renovada es ahora mucho más fina y destaca por su maniobrabilidad todavía mejor. Permite alcanzar los lugares de difícil acceso en el coche, así como huecos y juntas por toda la casa, convirtiendo la limpieza en una tarea aún más cómoda. La boquilla para ranuras extralarga es adecuada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y las lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Boquilla de ranuras extralarga, revisada a fondo y aún más fina
Para la limpieza a fondo de lugares de difícil acceso del vehículo o del hogar
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|350 x 40 x 40
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Cajones laterales del vehículo