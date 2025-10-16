La boquilla para ranuras extralarga totalmente renovada es ahora mucho más fina y destaca por su maniobrabilidad todavía mejor. Permite alcanzar los lugares de difícil acceso en el coche, así como huecos y juntas por toda la casa, convirtiendo la limpieza en una tarea aún más cómoda. La boquilla para ranuras extralarga es adecuada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y las lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.