Filtro HEPA 13 embalado
Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida.
Nuestro filtro HEPA 13, con un grado de separación del 99,95 %, retiene incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. El elevado rendimiento del filtro permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad evitando que retornen al aire ambiente. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019, el filtro HEPA 13 cumple también los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|165 x 72 x 55