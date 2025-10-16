El filtro plegado plano KFI 4410 permite aspirar en seco y húmedo sin tener que parar continuamente para cambiar el filtro. Permite una gran potencia de aspiración y una elevada filtración del polvo. Integrado en el cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, y sin entrar en contacto con la suciedad: basta con abrir el cartucho filtrante, cambiar el filtro, cerrar el cartucho filtrante... ¡y listo! Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher.