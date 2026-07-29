FRV 50 ME

Dank automatischer Schmutzwasserabsaugung macht der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 7,5-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.