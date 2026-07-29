Con el kit de paños para suelos abrasivos EasyFix desaparecerán todas las manchas de los suelos de piedra resistentes al rayado. El kit incluye 2 paños para suelos de microfibra muy absorbentes que permiten obtener unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Los paños se colocan fácilmente en la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor EasyFix mediante un sistema de cierre de autofijación, y ya se puede empezar a trabajar: la limpieza está garantizada hasta en los bordes y los rincones. El resistente paño se retira de la boquilla para suelos con toda la comodidad y sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta del paño y tirar hacia arriba de la boquilla para suelos. A continuación, los paños pueden lavarse en la lavadora a 60 °C.