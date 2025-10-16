Recambio Home&Garden para WB 120 y WB 100
Para la limpieza profunda de superficies resistentes en el exterior de la casa: el recambio de cepillo de lavado Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio.
Las cerdas negras del recambio de cepillo de lavado Home & Garden son más robustas que las transparentes del recambio universal, de modo que facilitan la eliminación de la suciedad más resistente. Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal o plástico, con el cepillo de lavado giratorio. El recambio es compatible con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Características y ventajas
Cerdas negras y robustas
- Fácil limpieza de suciedad resistente.
Para superficies en el exterior de la casa
- Ideal para la limpieza de superficies resistentes, como piedra, metal o plástico.
Accesorios opcionales
- Mayor diversidad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Utilizable con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Campos de aplicación
- Puertas de garajes
- Cubiertas (p.ej. cocheras)
- Persianas/venecianas