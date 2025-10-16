Hidrolimpiadora K 2 Basic Black
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa para facilitar el transporte y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Perfecta para limpiar garajes, patios, coches, bicicletas, motos y objetos de jardín. Compacta y fácil de guardar, ya que ocupa poco espacio. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|187 x 281 x 442
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
