Hidrolimpiadora K2 Car Black
La Hidrolavadora Karcher K2 Car Black es perfecta para tareas de limpieza diarias en garajes, patios, vehículos y más. Equipada con un asa y ruedas, ofrece un transporte fácil y práctico, mientras que su soporte para accesorios facilita la organización.
La Hidrolavadora K2 Car Black posee pistola con Quick Connect y 4 m de manguera de alta presión. La lanza Vario Power (VPS) permite con un simple giro, regular la presión del agua. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La K2 Car Black es muy apropiada para la limpieza de autos, bicicletas, motos y equipos para el jardín.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|255 x 281 x 798
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
