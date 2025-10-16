Hidrolimpiadora K2 Car Black

La Hidrolavadora Karcher K2 Car Black es perfecta para tareas de limpieza diarias en garajes, patios, vehículos y más. Equipada con un asa y ruedas, ofrece un transporte fácil y práctico, mientras que su soporte para accesorios facilita la organización.

La Hidrolavadora K2 Car Black posee pistola con Quick Connect y 4 m de manguera de alta presión. La lanza Vario Power (VPS) permite con un simple giro, regular la presión del agua. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La K2 Car Black es muy apropiada para la limpieza de autos, bicicletas, motos y equipos para el jardín.

Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Menos consumo energético.
  • Permite un manejo cómodo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 50 - 60
Presión (PSI/bar) 1600 / 110
Caudal (l/h) 280
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1200
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,5
Peso con embalaje incluido (kg) 6,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 255 x 281 x 798

Scope of supply

  • Cepillo de lavado
  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 4 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K2 Car Black
Accesorios
