Dada su forma, este equipo es tan fácil de manejar como un aspirador de cepillos. En lugar del fregado convencional, este equipo tiene la ventaja de ofrecer una presión de contacto 10 veces mayor y, por lo tanto, un rendimiento de limpieza considerablemente superior. Y todo ello con una velocidad del cilindro de unas 1500 vueltas por minuto. Puede aspirar marcha adelante y atrás. En caso de suciedad muy incrustada, también se pueden levantar los patines traseros de aspiración. De este modo se consigue un tiempo de actuación más prolongado del grupo de limpieza.