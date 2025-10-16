La limpiadora de alta presión portátil HD 5/11 P convence por su modo de construcción compacto, su peso reducido y su extraordinaria movilidad. El equipo ofrece una fiable bomba axial de tres pistones con culata de latón. Un asa de transporte adicional, así como el asa de empuje extensible, facilitan el transporte y almacenamiento del equipo en espacios pequeños, ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El práctico almacenaje de accesorios comprende un compartimiento para boquillas, una atornilladura para limpiadoras de superficies, así como una práctica cinta elástica para fijar con seguridad la manguera de alta presión. El sistema automático de descarga de presión convence por sus claras ventajas: este protege los componentes, aumenta la larga vida útil, reduce los costes de mantenimiento y reparaciones, y disminuye las fuerzas de apriete en la nueva pistola de alta presión EASY!Force. Además, aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención. Los cierres rápidos EASY!Lock, otra novedad, permiten un manejo cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales sin mermar la robustez ni la larga vida útil.