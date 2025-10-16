La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Plus es ideal para un trabajo ergonómico e intuitivo. Con ayuda de la pistola Kärcher EASY!Force Advanced, se maneja cómodamente sin retención de fuerzas. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. La reducción de presión permite reaccionar rápidamente a las superficies sensibles, sin cambio de boquillas. Además, la boquilla rotativa Vibrasoft reduce notablemente las vibraciones de la lanza pulverizadora. Sistemas de asistencia y un indicador de estado LED que facilitan el manejo. Una selección de materiales que proporciona una calidad insuperable en el interior del equipo de gama superior. Una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón funcionan con un motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire. Rieles de bastidor integrados de aluminio que conforman un chasis ligero y robusto con opción de carga con grúa. Para un diseño compacto y móvil, la unidad de motor y bomba se disponen en vertical según el concepto Upright. El equipo se complementa con otras opciones de almacenamiento de accesorios en forma de bolsa de canguro y ganchos ajustables.