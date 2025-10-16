Hidrolimpiadora HD 10/25-4 S Plus
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Plus sobresale por su gran potencia y calidad. Idónea para un trabajo ergonómico, gracias a los sistemas de asistencia y la boquilla rotativa Vibrasoft.
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Plus es ideal para un trabajo ergonómico e intuitivo. Con ayuda de la pistola Kärcher EASY!Force Advanced, se maneja cómodamente sin retención de fuerzas. La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola. La reducción de presión permite reaccionar rápidamente a las superficies sensibles, sin cambio de boquillas. Además, la boquilla rotativa Vibrasoft reduce notablemente las vibraciones de la lanza pulverizadora. Sistemas de asistencia y un indicador de estado LED que facilitan el manejo. Una selección de materiales que proporciona una calidad insuperable en el interior del equipo de gama superior. Una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón funcionan con un motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire. Rieles de bastidor integrados de aluminio que conforman un chasis ligero y robusto con opción de carga con grúa. Para un diseño compacto y móvil, la unidad de motor y bomba se disponen en vertical según el concepto Upright. El equipo se complementa con otras opciones de almacenamiento de accesorios en forma de bolsa de canguro y ganchos ajustables.
Características y ventajas
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en verticalReducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Gran potencia con gran eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Ergonómica boquilla turbo VibrasoftReducción de vibraciones de hasta el 30 %. Nivel de ruido y nivel acústico reducidos. Permite trabajar con ahorro de energía y durante mucho tiempo con la boquilla rotativa.
Sistemas de asistencia e indicador de estado LED
- Sistema electrónico integrado para controlar el equipo.
- Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de uso
- Cabeza orientable de la bomba.
- Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis.
- Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Bolsa de canguro.
- Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
- Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 / 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|80 - 250
|Presión máx. (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Potencia de conexión (kW)
|8,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|70,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|78,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
- Servomando
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
