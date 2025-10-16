Gracias a su excelente potencia de reaspiración, el lava-aspirador profesional Puzzi 10/1 de Kärcher permite obtener unos excelentes resultados de limpieza higiénicos y volver a utilizar rápidamente las superficies textiles. Para ello, el lava-aspirador pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar incluyendo la suciedad desprendida, por lo que resulta perfecto para la limpieza de tapicerías, moquetas y otras superficies textiles. El diseño robusto y compacto de Puzzi 10/1 garantiza una larga vida útil y, por lo tanto, una gran rentabilidad: es ideal para las empresas profesionales de limpieza de edificios, la hostelería o la limpieza de interiores de vehículos. La tapa del equipo y las boquillas para tapicerías y para suelos son transparentes para que se vea mejor la suciedad. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, proporcionan una mayor comodidad al usuario. Asimismo, el equipo incluye un gancho para cables y una fijación para la boquilla para tapicerías y el tubo de aspiración.