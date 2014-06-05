Gasolineras

Llene el depósito de limpieza. El servicio de una gasolinera moderna ha cambiado mucho y ha evolucionado desde un simple punto de venta de combustible hasta una completa oferta de servicios, comenzando por una tienda que a menudo está abierta 24 horas hasta el lavado de vehículos, pasando por un bar con oferta de productos frescos. Servicios especiales que ofrecen una limpieza y conservación especiales para que sus clientes siempre deseen volver. Kärcher ofrece las soluciones adecuadas para todas las zonas y, por eso, es el socio adecuado para todos los requisitos de limpieza de una gasolinera. Déjese convencer en las siguientes páginas por toda la oferta de Kärcher.