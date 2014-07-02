Boquilla barredora de suelos ancha

Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha (315 x 89) y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies grandes, como suelos de azulejos, piedra natural o linóleo. Se pueden utilizar paños para suelos.

Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies resistentes grandes, como suelos de azulejos, piedra natural, PVC o linóleo. En caso de suciedad muy incrustada, se puede frotar el suelo previamente sin paño con ayuda de las cerdas estables. A continuación, se fija un paño para suelos para la limpieza final y se limpia el suelo como de costumbre.

Características y ventajas
Cerdas en la parte interior de la boquilla para suelos
  • Fácil eliminación de la suciedad incrustada frotando
Superficie de limpieza extraancha
  • Limpieza rápida de grandes superficies
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
  • Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,6
Peso (con embalaje) (kg) 5,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 305 x 180 x 125
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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