Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies resistentes grandes, como suelos de azulejos, piedra natural, PVC o linóleo. En caso de suciedad muy incrustada, se puede frotar el suelo previamente sin paño con ayuda de las cerdas estables. A continuación, se fija un paño para suelos para la limpieza final y se limpia el suelo como de costumbre.