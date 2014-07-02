Boquilla barredora de suelos ancha
Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha (315 x 89) y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies grandes, como suelos de azulejos, piedra natural o linóleo. Se pueden utilizar paños para suelos.
Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies resistentes grandes, como suelos de azulejos, piedra natural, PVC o linóleo. En caso de suciedad muy incrustada, se puede frotar el suelo previamente sin paño con ayuda de las cerdas estables. A continuación, se fija un paño para suelos para la limpieza final y se limpia el suelo como de costumbre.
Características y ventajas
Cerdas en la parte interior de la boquilla para suelos
- Fácil eliminación de la suciedad incrustada frotando
Superficie de limpieza extraancha
- Limpieza rápida de grandes superficies
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
- Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|305 x 180 x 125
Campos de aplicación
- Suelos duros