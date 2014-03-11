Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².