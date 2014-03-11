Barredoras y barredoras-aspiradoras

Máxima potencia de barrido: siempre y en cualquier lugar Desde la barredora manual hasta las barredoras de uso industrial especialmente potentes y robustas, pasando por los equipos con conductor acompañante (walk-behind) y con conductor sentado (ride-on). En todos los casos el resultado será un barrido perfecto. Un barrido limpio y en cualquier momento. Siempre con tecnología fiable e innovadora de Kärcher.

Kärcher Barredoras y barredoras aspiradoras con acompañante

Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².

Kärcher Barredoras con conductor

Rentables, limpias y eficaces en superficies medianas y grandes: gracias a su amplia variedad, la gama de barredoras-aspiradoras de Kärcher satisfacen todas las necesidades. Por ello, siempre se concede especial importancia a la tecnología más novedosa y orientada al cliente, así como al funcionamiento fácil, acceso y servicio.

