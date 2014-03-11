Barredoras
Barrer como los profesionales La mejor temporada para barrer es: todo el año.Ya sean pétalos en primavera, arena en verano, follaje en otoño o la gravilla para evitar hielo en invierno. Las eficaces y ergonómicas barredoras S 4 y S 6 de Kärcher ayudan a ordenar la casa y el jardín a una velocidad récord durante todo el año.
Las ventajas de las barredoras.
Fáciles de manejar
Barrido sencillo, sin ningún esfuerzo.
Flexibles y cómodas
La altura de las asas de empuje de las barredoras se puede ajustar y, si fuera necesario, se pueden plegar totalmente.
Limpieza hasta el último rincón
Las largas cerdas de los cepillos laterales limpian a fondo incluso los bordes.
Sencillas y compactas
Todas nuestras barredoras ocupan poco espacio, ya que tienen pocas asas. Tan solo debe plegarse el asa de empuje y colocar la barredora verticalmente. ¡Listo!
Fácil vaciado
Los depósitos para la suciedad de las barredoras de Kärcher se pueden extraer muy fácilmente para vaciarse: levantar y listo. Sin entrar en contacto con la suciedad.
Se aguantan solos
Los depósitos para la suciedad se pueden extraer fácilmente y están diseñados de modo que se pueden colocar de forma segura.