Barrer como los profesionales La mejor temporada para barrer es: todo el año.Ya sean pétalos en primavera, arena en verano, follaje en otoño o la gravilla para evitar hielo en invierno. Las eficaces y ergonómicas barredoras S 4 y S 6 de Kärcher ayudan a ordenar la casa y el jardín a una velocidad récord durante todo el año.

Barrer como los profesionales

Las ventajas de las barredoras.

Fácil de manejar

Fáciles de manejar

Barrido sencillo, sin ningún esfuerzo.

Protege la espalda

Flexibles y cómodas

La altura de las asas de empuje de las barredoras se puede ajustar y, si fuera necesario, se pueden plegar totalmente.

Limpieza hasta el mínimo detalle

Limpieza hasta el último rincón

Las largas cerdas de los cepillos laterales limpian a fondo incluso los bordes.

Colocar barredora en vertical

Sencillas y compactas

Todas nuestras barredoras ocupan poco espacio, ya que tienen pocas asas. Tan solo debe plegarse el asa de empuje y colocar la barredora verticalmente. ¡Listo!

Depósito para la suciedad fácil de vaciar

Fácil vaciado

Los depósitos para la suciedad de las barredoras de Kärcher se pueden extraer muy fácilmente para vaciarse: levantar y listo. Sin entrar en contacto con la suciedad.

El depósito para la suciedad se mantiene de pie solo

Se aguantan solos

Los depósitos para la suciedad se pueden extraer fácilmente y están diseñados de modo que se pueden colocar de forma segura.

