Aspiradores
Se acabó el polvo. Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.
Aspiradores en seco
Sostenible, ergonómico y ultrasilencioso: la nueva gama T-Range está fabricado con un 45 % de material reciclado* y ofrece, además de una excelente potencia de aspiración, un trabajo ergonómico y un nivel de ruido muy reducido. El aspirador en seco T 7/1 Adv Classic y T 11/1 Classic Adv Re!Plast ofrece una potencia de aspiración excelente en alfombras y superficies duras con un funcionamiento silencioso. Con un 60 % de material reciclado, el T 11/1 Classic Adv Re!Plast es especialmente sostenible. Ambos equipos son duraderos y robustos y tienen una buena relación calidad-precio. Ambos modelos disponen de un cable de red enchufable para una sustitución sencilla. * Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
Aspiradores verticales de cepillos
Los aspiradores de cepillos para la limpieza de alfombras de Kärcher combinan la potencia de su caudal de aspiración con la limpieza de los cepillos con accionamiento eléctrico. De este modo, consiguen eliminar incluso las partículas más incrustadas de las fibras.