Aspiradores en seco/húmedo

Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.

Kärcher Gama Tact

Gama Tact

Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.

Kärcher Gama estándar

Gama estándar

Los aspiradores de la clase estándar han sido especialmente diseñados para suciedad gruesa y grandes volúmenes de líquidos. Gracias a su especial robustez, durabilidad y manejo cómodo, estos equipos convencen en su trabajo diario a las empresas profesionales de limpieza.

