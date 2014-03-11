eco!efficiency: más logros con eficiencia.
En todo el mundo, la marca Kärcher significa fuerza, calidad e innovación, y por supuesto, una capacidad de limpieza que marca la pauta en el sector. Como líder mundial del mercado en sistemas de limpieza, Kärcher es una de las fuerzas impulsoras del progreso tecnológico, y no solo en este campo: más de 600 empleados trabajan en la investigación y el desarrollo de procedimientos y productos aún más rentables y respetuosos con el medio ambiente. Aplicamos las tecnologías más modernas en construcción, desarrollo, diseño y comprobación con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia, una vida útil todavía más larga y una protección aún mejor del medio ambiente. Con una mayor calidad de servicio durante todo el ciclo de vida hasta su recogida y reciclaje profesional. Siempre de acuerdo con el principio de que, para nosotros, el cliente es la medida de todas las cosas. En pocas palabras, con un programa que crece partiendo de la responsabilidad del futuro: eco!efficiency de Kärcher.
Sentar las referencias de la época.
Quien quiere hacer algo y cambiar las cosas debe sentar referencias. Y profesar colores. Los símbolos azules para los distintos componentes de Kärcher eco!efficiency muestran de un vistazo dónde y cómo obtiene Kärcher mediante su poder de innovación una mayor y mejor eficiencia comprobable. Kärcher eco!efficiency se ha implantado en todas las áreas de la empresa y es un componente fijo de su pensamiento y modo de actuar empresarial.
Todo funciona. Sobre todo, de forma más eficiente.
La eficiencia se mide de diferentes formas: reducción del consumo energético. Mayor rendimiento de los motores de combustión. Menor gasto de detergente. Reducción de embalajes gracias a composiciones altamente concentradas. Capacidad de reciclaje constructivo o también minimización de componentes de construcción. Efectos que solo pueden conseguirse con ideas nuevas y tecnologías innovadoras Lo que sobre todo se necesita: competencia y voluntad para ponerlos en práctica.
Kärcher ofrece hoy un amplio programa de equipos y detergentes con la etiqueta eco!efficiency, con los que el usuario puede limpiar cualquier ámbito de una forma tan eficaz como económica y respetuosa con el medio ambiente. Los equipos de Kärcher con modo eco!efficiency ofrecen la posibilidad de procesar la suciedad leve con potencia reducida y ahorrar así energía y detergente, además de proteger el equipo. Los equipos de Kärcher con el estándar eco!efficiency generan un ahorro permanente de energía, detergente y tiempo de trabajo a través de diversos dispositivos técnicos.
Aspirador en seco eco!efficiency: Gran absorción, económico, silencioso.
Con un consumo de potencia un 40 % menor, los aspiradores en seco eco!efficiency consiguen un 98 % de la potencia de aspiración de los equipos base, lo cual es más que suficiente para la limpieza diaria de mantenimiento. Además, se puede medir cómo los equipos eco!efficiency aspiran con la mitad de ruido, lo cual se percibe de manera muy agradable.
El T 12/1 eco!efficiency presenta una relación óptima entre el rendimiento de limpieza y la energía utilizada; asimismo, acaba con la falsa concepción de que la potencia solo puede sustituirse por más potencia. La potencia del motor cobra mayor importancia cuando no se tiene. Una potencia del motor de 750 vatios es más que suficiente para aspiradores en seco de oficinas y hoteles. Una potencia de aspiración inferior a 200 vatios es insuficiente y, a partir de los 200, es cada vez mejor.
Con 750 vatios, se alcanza el punto ideal de potencia de aspiración para limpiar el polvo doméstico en tejidos o en superficies duras. Los resultados de limpieza con una potencia de aspiración superior son apenas apreciables. Además, una potencia de aspiración mayor puede multiplicar el esfuerzo necesario para aspirar alfombras de pelo largo. Con todo, la máxima potencia también falla.
Eficiencia superior: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.
La innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS-E 8/16-4 M de Kärcher marca el estado actual de la eficiencia energética. Muestra, asimismo, que una innovadora tecnología punta puede ofrecer las respuestas correctas a las cuestiones actuales: con un ahorro energético de hasta un 40 % en el servicio en modo de espera.
La HDS-E 8/16-4 M de Kärcher genera agua caliente con 400 voltios de corriente AC, por lo que se puede utilizar allí donde se desean evitar los gases de escape o donde están prohibidos. Los tres modelos con una potencia calorífica de 12, 24 o 36 kW disponen de un modo eco!efficiency que permite una limpieza muy eficaz a 60 °C. Para la suciedad especialmente persistente puede subirse la temperatura del agua hasta 85 °C. Gracias a su gran potencia y al Servo Control, el modelo de 36 kW limpia con una temperatura de hasta 80 °C constante en su uso continuo. La cámara de calentamiento rápido en su versión de 12 kW proporciona un tiempo de calentamiento previo reducido. Todas las HDS-E 8/16-4 M vienen dotadas de un calentador anticorrosivo de acero inoxidable, un dispositivo integrado de protección frente a la cal, un cómodo dispositivo de inclinación para maniobrar con facilidad y un compartimento con cierre para accesorios y herramientas.
Gracias a su calentador aislado, la HDS-E 8/16-4 M de Kärcher reduce el consumo energético en el servicio en el modo de espera hasta en un 40 %, según la aplicación y la versión. El gráfico superior muestra la emisión de calor del calentador aislado (izquierda de la imagen) en comparación con un calentador no aislado.
Detergentes eco!efficiency.
En muchas tareas de limpieza, los detergentes eficaces son indispensables para lograr resultados contundentes. Si bien este principio sigue siendo válido, los requisitos de rentabilidad y de respeto al medio ambiente aumentan. Esto requiere un equilibrio entre la potencia de limpieza, por un lado, y el respeto al usuario, a los materiales y al medio ambiente, por otro. Es necesario mantener este equilibrio siempre a un nivel cada vez superior. Kärcher trabaja de forma continuada en sus propios laboratorios de desarrollo y en la producción propia de los detergentes del futuro. El resultado convence: detergentes eco!efficiency de Kärcher.
Dos etapas de cara al futuro: el modo eco!efficiency.
Los desarrollos importantes se llevan a cabo en etapas, al igual que en la naturaleza. El modo eco!efficiency, que puede activarse con un simple giro, incluso estando en servicio, supone un desarrollo pionero en los equipos de limpieza. En el modo eco!efficiency, las funciones de los equipos se adaptan automáticamente para obtener la máxima eficiencia. De este modo, se reduce notablemente el consumo de energía, agua y detergente. La protección de los materiales y del equipo es otro efecto que se refleja en intervalos de mantenimiento más distanciados, en menores gastos de servicio y en una optimización de la vida útil.
Fregadoras-aspiradoras con modo eco!efficiency
Numerosas series de fregadoras-aspiradoras de Kärcher con motor de tracción o conducción de pie disponen del modo eco!efficiency. En el modo eco!efficiency, la velocidad de rotación de cepillos y la potencia de aspiración se reducen al rendimiento necesario para la suciedad leve. Así, se obtienen resultados de limpieza convincentes con un consumo notablemente reducido y un equipo cuidado. El modo eco!efficiency permite ahorrar hasta un 20 % de energía y un 10 % de agua y detergente. Se obtiene aún más eficiencia mediante las técnicas probadas, como la dosificación del detergente inteligente DOSE o los cabezales de cepillos intercambiables. En breve, mediante nuevas ideas e innovaciones tecnológicas ya en fase de desarrollo y pruebas, se aumentará la eficiencia aún más.
Limpiadoras de alta presión con modo eco!efficiency
Las limpiadoras de alta presión con agua caliente requieren, por principio, un mayor consumo energético y, en caso de suciedad extremadamente incrustada, la adición de detergente. Sin embargo, la limpieza con alta presión con agua caliente es una tecnología muy eficaz en comparación con la limpieza convencional. Con agua caliente a alta presión, se consiguen resultados de limpieza similares con un uso de agua mucho más reducido. Las limpiadoras de alta presión HDS de Kärcher pueden desempeñar tareas de limpieza muy exigentes que era impensable lograr solo con agua, detergentes y cepillos. El uso de energía calorífica compensa de sobra la cantidad de agua y detergente que se ahorra. El tiempo de trabajo ahorrado aporta también un efecto multiplicador de rentabilidad.
Las nuevas HDS de Kärcher con modo eco!efficiency son un claro ejemplo de eficacia. Si el modo eco!efficiency está activado, la temperatura del agua se regula a 60 °C, puesto que 60 °C son suficientes para llevar a cabo la mayoría de tareas de limpieza. No solo para limpiar suciedad menor, sino también para suciedad más incrustada. Con el modo eco!efficiency de la HDS de Kärcher, se alcanza un equilibrio perfecto entre el rendimiento de limpieza y la energía utilizada sin que ello perjudique el resultado.