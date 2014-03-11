Soluciones para cada sector

Paquetes de servicio.

¿Trabaja con equipos de limpieza profesional? Entonces debe poder confiar en que su parque de máquinas está listo en todo momento sin limitaciones. Para ello, necesita un colaborador que le ofrezca más que equipos. Que le dé seguridad para que se pueda concentrar en su actividad principal. Somos su colaborador en cuanto a limpieza y equipos. Desde el análisis de la demanda y la financiación hasta la compraventa de equipos usados, pasando por la inspección y el mantenimiento. Con servicios que le entusiasman. Con paquetes de servicios para todas las necesidades.