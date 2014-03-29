Hostelería
Para los alojamientos mejor cuidados del lugar. Una gestión sostenible de la higiene es hoy una norma establecida en el sector hostelero y gastronómico moderno. Contribuye al bienestar de los huéspedes y refleja los valores de la casa. Además, las instalaciones pueden utilizarse durante más tiempo si están atendidas de modo profesional. Quien piensa en términos económicos invierte en sistemas de limpieza de Kärcher: de poco consumo, intuitivos en el manejo y extraordinariamente duraderos.
Todo preparado para la gran recepción.
La primera impresión es la que cuenta. En ningún otro sitio es este dicho tan cierto como en el sector hostelero. Ya al acceder a la recepción, el huésped debe ver y sentir que ahí la limpieza es una prioridad. Los hoteles y proveedores líderes confían en el líder mundial Kärcher. Desde las fregadoras-aspiradoras para el vestíbulo hasta los increíblemente silenciosos aspiradores para las salas comunes, Kärcher tiene el sistema de limpieza adecuado para cada finalidad.
Fuera las escobas y recogedores
La barredora de pequeño tamaño accionada por batería KM 35/5 o el cepillo con alimentación por baterías EB 30/1 Adv Li-Ion son unos ayudantes muy útiles contra la suciedad en la zona de entrada y de la recepción. Absorben de forma silenciosa, rápida y sencilla la suciedad suelta de superficies resistentes y de alfombras, son muy manejables y se guardan después de su uso de forma discreta.
Económicas y técnicamente brillantes
Las fregadoras-aspiradoras limpian el suelo higiénicamente y lo dejan brillante. Para superficies rugosas o con juntas, lo mejor es la tecnología de cepillos cilíndricos con su elevada presión de contacto. Para superficies lisas son ideales los equipos con tecnología acreditada de cepillos circulares de esponja.
¡Así es mucho más fácil reducir el consumo energético!
Gracias a la técnica de flujo optimizada, el T 12/1 eco!efficiency ofrece un rendimiento de limpieza tan extraordinario como la versión básica de T 12/1, pero con un 40 % menos de consumo energético y reduciendo el nivel sonoro a 5 dB(A).
Par de giro contra la falta de brillo
Los equipos de pulido de Kärcher, como el BDP 43/450 C Adv, pulen dejando un brillo excepcional gracias a su elevado par de giro. La aspiración de polvos de pulido permite un trabajo agradable y protege del polvo en suspensión. En cuanto al desgaste y al mantenimiento, esta tecnología también es una solución perfecta.
Pulverizar, aspirar, limpiar
Ideal para alfombras muy sucias. lava-aspiradores que trabajan según el principio de pulverización y extracción simultáneas y sueltan y eliminan la suciedad en una sola operación. La función «pulverizar y aspirar» de la serie Puzzi es óptima para zonas muy transitadas que deben secarse rápidamente para poder utilizarse inmediatamente después.
Solo nos contentamos con lo mejor.
El huésped es el rey. Y le gusta la limpieza y el silencio. En cualquier sitio y en todo momento. Los sistemas de limpieza para interiores deben, por tanto, reunir características especiales: han de ser silenciosos y discretos, ergonómicos, transportarse fácilmente y poder utilizarse en espacios angostos. Características que también hacen más fácil y agradable el trabajo con estos equipos para el usuario.
En posición de revista
Las aspiradoras de cepillos para alfombras, como la CV 38/2, combinan el potente caudal de aspiración con la acción de un cepillo eléctrico. El efecto es que las fibras de las alfombras se enderezan y hacen sitio para que el aspirador pueda llegar a las partículas de suciedad más profundas. El piloto luminoso indica al usuario cuándo es necesario modificar el ajuste del cilindro de cepillos para conseguir un resultado de limpieza perfecto.
Menos es más, a nuestro favor.
Con el nuevo T 12/1 eco!efficiency, la suciedad no va a la bolsa, sino directamente al robusto depósito. El sistema de filtros es polifacético y potente. Al fin y al cabo, hoy en día no basta con aspirar en profundidad, también prima la higiene. Para poder aspirar con toda la potencia necesaria sin esfuerzo, se incorpora el codo antiestático Irgastat.
Tubo de aspiración con manguera extralarga
El aspirador de cepillos para todas las superficies: CV 60/2 RS Bp es un auténtico todoterreno, porque se adapta automáticamente a todo tipo de suelos. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos duros, sin necesidad de cambio de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema maniobrabilidad. Con cilindros de cepillos contrarrotativos, cepillos laterales, tubo de aspiración y filtro HEPA opcional. El juego de accesorios para la limpieza de lugares de difícil acceso y los demás accesorios, así como el cargador, están integrados en el equipo de forma visible, a mano y a prueba de pérdidas.
Los clásicos para bordes y esquinas
Allí donde no pueden llegar los cepillos comienza el reino de los tubos de aspiración manual extraíbles. La limpieza de lugares altos resulta sencillísima gracias a la manguera de aspiración elástica.
Para grandes superficies
Las limpiadoras automáticas de alfombras de la serie BRC combinan la pulverización y extracción con el efecto mecánico de los cepillos cilíndricos. Son perfectas incluso para la limpieza a fondo e intermedia de grandes superficies húmedas.
El rey de las tapicerías
Los equipos de pulverización y extracción Puzzi brillan en la limpieza de tapicerías con una potencia de reaspiración imbatible para los tiempos de secado más breves.
Sin productos químicos contra la cal y la suciedad
La limpiadora de vapor DE 4002 elimina la cal incrustada y la suciedad en baños sin detergente. Soluciones convincentes y astutas: el sistema de depósito dentro del depósito evita los tiempos de espera para calentar el agua. Con la función VapoHydro puede regularse el chorro de manera continua: desde vapor hasta agua caliente.
Aspira allí donde resulta difícil
La aspiradora de mochila BV 5/1 puede cargarse en la espalda cómodamente gracias a su ergonómico sistema de correas, una ayuda inestimable para aspirar zonas exigentes, como escaleras o filas de asientos estrechas. También disponible en la variante con batería para ofrecer una mayor flexibilidad.
Máximo descanso.
En zonas de piscinas y saunas, la limpieza y la higiene son lo más importante. Sin concesiones. Con los sistemas de limpieza para la zona de bienestar, podrá realizar perfectamente todo lo necesario: eliminar la suciedad gruesa y fina, desprender la cal y desinfectar. Para que no solo esté limpio, sino también en perfectas condiciones higiénicas.
Limpiar y fregar en un momento
La fregadora-aspiradora compacta BR 30/4 C es la opción ideal para el mantenimiento de la limpieza e higiene para suelos en zonas delicadas, como en suelos donde se anda descalzo. Pulverizar, cepillar y aspirar en un solo procedimiento o también por separado. Resultados relucientes en un instante.
Multitalento para todo tipo de suelos
La fregadora-aspiradora BR 40/10 C reúne muchas características: frota como un equipo monodisco, aspira agua como un aspirador en húmedo y pule como una pulidora ultra rápida. Gracias al posicionamiento de sus dos patines traseros de aspiración, puede aspirar muy cerca de los bordes. En esta operación, los labios de aspiración recogen el agua en las dos direcciones de marcha: adelante y atrás.
Higiene respetuosa con el medio ambiente
La limpiadora de vapor DE 4002 ofrece una higiene perfecta en saunas sin utilizar detergentes. Una ventaja para las personas y el medio ambiente.
Una herramienta polifacética de uso móvil.
El AP 100/50 M ofrece una solución multifunción, sencilla y flexible y es apto para las superficies más diversas. El grupo de limpieza incluye tanto las funciones de pulverización como de aspiración.
Lo mejor contra la sed
Cuando el cuerpo suda, esta pérdida de líquidos debe compensarse rápidamente. A ser posible con agua pura. Y preferentemente directamente in situ. El dispensador de agua de Kärcher WPD 100 mantiene siempre a punto la perfecta calidad del agua, fría o templada, con o sin gas.
Invencibles en superficies
Los limpiadores de superficies ofrecen diez veces más rendimiento de superficie que el FR 30 ME. Una ventaja económica irrenunciable para todos aquellos que deben conservar higiénicamente las áreas de bienestar con grandes superficies de suelo.
Peligro identificado, peligro eliminado
Para poder eliminar rápidamente los resbaladizos charcos de agua del suelo o no darle tregua a la suciedad suelta, está más que comprobado que el aspirador en seco y húmedo NT 70/2 aspira el agua rápida y completamente. Su elevada potencia de aspiración también convence con suciedad gruesa.
Aquí no hay sitio para las bacterias
El kit Inno-Foam de Kärcher es un sistema de espuma para limpiadoras de alta presión para la limpieza y desinfección. La espuma desinfectante se adhiere perfectamente, con lo que incrementa su efecto. La lanza de chorro doble convence por su fácil manejo: en un abrir y cerrar de ojos podrá cambiar entre boquilla de alta presión y de espuma.
Limpieza al estilo de la casa.
La cocina es vital para el reconocimiento de un establecimiento gastronómico. Aquí no puede existir ninguna duda de que la higiene es máxima. El sistema Kärcher ofrece equipos, accesorios y detergentes con los cuales pueden limpiarse y conservarse tanto las superficies de acero inoxidable como los azulejos y suelos.
Limpieza independiente de mantenimiento
La BR 30/4 C Bp elimina las consecuencias de pequeños accidentes en un abrir y cerrar de ojos. Con baterías en lugar de cables. Sin peligro de tropiezos o de que se queden enganchados en algún sitio. No obstante, esta fregadora-aspiradora posee suficiente resistencia para realizar una limpieza a fondo.
Incluso el propio equipo es higiénico
La limpiadora de alta presión HD 7/10 CX F ha sido concebida especialmente para cocinas profesionales. Posee una manguera de alta presión con calidad alimentaria y ruedas grises resistentes al desgaste que no dejan huella. Irremplazable en el sector de la alta gastronomía en combinación con la limpiadora de superficies FR 30 ME.
Para usos exigentes
El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo bimotor para el uso profesional. La eficaz limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.
La más plana de su gama
La fregadora BRS 40/1000 C es un equipo universal para todas las superficies resistentes. Gracias a su modo de construcción extremadamente bajo, también cabe bajo las estanterías: un factor clave en la higiene de una cocina.
Accesorios con el vapor correcto
Contra la suciedad incrustada y chamuscada solo sirve la fuerza concentrada de un chorro de agua caliente o un chorro de vapor. Perfectamente equipado con accesorios Kärcher para limpiadoras de vapor: desde la boquilla de chorro hasta el kit de paños, pasando por los cepillos con cerdas de latón.
Instalaciones exteriores: su tarjeta de visita.
La ilusión por una buena comida o un agradable fin de semana relajante llega al clímax directamente delante de la entrada. Esta expectativa puede incluso aumentar con unos exteriores cuidados. Un triunfo que hay que jugar. Tanto en el aparcamiento como en el acceso. En el garaje subterráneo, en los caminos o en la zona de la piscina. Y con sistema: con el sistema Kärcher con sus equipos, accesorios y detergentes perfectamente combinados entre sí.
Avance simplificado
Como barredora mecánica compacta con conductor, la Kärcher KM 90/60 R ofrece un elevado confort de funcionamiento unido a un alto rendimiento de superficie y a una eficaz limpieza de filtros automática. El ajuste del asiento, el engranaje de reducción del mecanismo de dirección y las ruedas de grandes dimensiones ponen de relieve la elevada exigencia de una capacidad de manejo actual.
¿Acaso puede ser más sencillo?
Con la compacta e increíblemente manejable KM 75/40 W, la limpieza a fondo de superficies pequeñas o medianas parece un juego de niños. El motor de tracción sustituye la fuerza corporal, la eficaz aspiración de polvos proporciona una limpieza sin nubes de polvo. A elegir entre un potente accionamiento de gasolina o un modelo de baterías especialmente silencioso para su aplicación en interiores: opcionalmente con kit de barrido antiestático para alfombras.
Alta presión sobre la superficie
El accesorio limpiador de superficies FR 30 transforma con superioridad la fuerza de una limpiadora de alta presión de Kärcher en rendimiento de superficie. Un uso muy sencillo en la versión con carcasa de plástico, tanto en interiores como en exteriores.
Ni rastro de suciedad
Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregadoras-aspiradoras: superficies grandes, suciedad gruesa e incrustada y rampas empinadas. La Kärcher BR 100/250 R está predestinada para ello: con un bastidor de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en superficies con una inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la potente batería permiten intervalos de trabajo prolongados.
Barrer de forma profesional puede ser así de fácil
El innovador cepillo con alimentación por baterías KM 35/5 C es la alternativa rápida, eficaz y cómoda al barrido convencional. Gracias a la inteligente posición del cepillo cilíndrico de barrido, barre hasta los bordes. Sin molestos cables gracias a su potente batería de iones de litio. Y se conecta y desconecta cómodamente usando solo el pie.