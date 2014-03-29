Hostelería

Tubo de aspiración con manguera extralarga

El aspirador de cepillos para todas las superficies: CV 60/2 RS Bp es un auténtico todoterreno, porque se adapta automáticamente a todo tipo de suelos. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos duros, sin necesidad de cambio de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema maniobrabilidad. Con cilindros de cepillos contrarrotativos, cepillos laterales, tubo de aspiración y filtro HEPA opcional. El juego de accesorios para la limpieza de lugares de difícil acceso y los demás accesorios, así como el cargador, están integrados en el equipo de forma visible, a mano y a prueba de pérdidas.