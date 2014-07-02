Limpiadoras de moquetas
Las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher son equipos robustos, potentes y polivalentes. Ideales para realizar una limpieza eficaz, en profundidad y de mantenimiento de moquetas, así como para eliminar manchas de superficies textiles. Con los accesorios correspondientes, las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher también limpian en profundidad las fibras de tapicerías y asientos de automóviles.
Lava-aspiradores
Revestimientos de suelo, muebles tapizados, sillas de oficina o asientos para pasajeros: los potentes y prácticos lava-aspiradores Kärcher, con cable o a batería, limpian todas las superficies textiles y desprenden y eliminan la suciedad en un solo paso. Con potentes turbinas de aspiración para una humedad residual inigualable.
Lava-aspiradores de cepillo
Los equipos para la limpieza de alfombras de Kärcher permiten limpiar alfombras de gran extensión de forma rentable y en toda la profundidad de la fibra. Son idóneos tanto para la pulverización y aspiración combinadas habituales, como también para la limpieza de mantenimiento.
Sopladora / Secadora
Los ventiladores de aire de Kärcher son eficientes y potentes. Además, muy compactos y silenciosos. Proporcionan un secado rápido en los casos donde se han producido daños por el agua, o permiten volver a pisar rápidamente las alfombras después de la limpieza. Con asa de transporte y enrollamiento de cable integrados.