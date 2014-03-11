Bombas de jardin

No importa si usted utiliza agua tratada de fuentes alternativas para su hogar y jardín, o si lo que quiere es deshacerse del agua indeseada por medio de bombeado de forma rápida y sencilla: Kärcher ofrece una bomba adecuada para cada necesidad y campo de aplicación. Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. La bombas sumergibles de Kärcher eliminan el agua indeseada o que no se necesita más, ya sea antes de limpiar la piscina en primavera, como después de sufrir una inundación en el sótano.

Kärcher Bombas sumergibles

Bombas sumergibles

Las bombas sumergibles de Kärcher bombean agua de forma rápida y sencilla para extracción o trasvase. Puede seleccionar entre modelos de Kärcher para agua sucia y para agua limpia o para agua ligeramente sucia.

Resumen de aplicaciones de jardín 2014

Descripción general de aplicación

Descubra las múltiples posibilidades de uso de nuestras bombas.

 

Vídeos

Bombas de jardín y hogar generadoras de presión

Sistemas de riego y bombas

