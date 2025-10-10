Aspiradora

Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad y versatilidad. Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para cada caso, tanto si se trata de personas solteras, con alergias, familias o de dueños de animales de compañía.

Kärcher Aspirador con bolsa

Aspirador con bolsa

El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.

Kärcher Aspirador sin bolsa

Aspirador sin bolsa

Tecnología multiciclón en lugar de bolsa: el aspirador ideal para todos aquellos que deseen ahorrarse el cambio y la compra de las bolsas de filtro.

Kärcher Aspirador con filtro de agua

Aspirador con filtro de agua

Permite a los alérgicos respirar hondo: el aspirador de Kärcher con tecnología innovadora de filtro de agua para tener suelos y aire limpios al mismo tiempo.

