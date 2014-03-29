Aspirador con filtro de agua
A diferencia de los aspiradores convencionales con bolsa, el filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza natural del agua. No solo los suelos se limpian en profundidad, sino que, además, el aire ambiente se limpia y refresca. El agradable clima interior no solo es un placer para los alérgicos.
Puntos destacados
A diferencia de los aspiradores convencionales con bolsas de filtro, el filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza natural del agua. Con la elevada potencia de aspiración, el agua del filtro se arremolina a alta velocidad. La suciedad aspirada pasa por este remolino de agua, se filtra del aire y se une en el agua. El resultado es un aire de salida fresco y limpio, que satisface incluso a los alérgicos. Dado que el aspirador dispone de un filtro de agua, ya no se requiere ninguna bolsa de filtro en la que los alérgenos pueden multiplicarse. Asimismo, los excrementos de los ácaros se eliminan fácilmente con el agua tras la aplicación. Otra ventaja para los alérgicos es que, con el vaciado, ya no se levanta polvo.
El auténtico placer de aspirar
El aspirador DS 5.800 con filtro de agua también convence por su eficacia: basado en la moderna tecnología de filtrado de agua, el DS limpia con una potencia de aspiración elevada, suponiendo asimismo un ahorro en las costosas bolsas de filtro. Por otro lado, convence por su potencia de aspiración máxima con un consumo eléctrico mínimo, con lo que además ahorrará dinero.
Ventajas convincentes para una comodidad de aspiración aún mayor:
- Limpieza fácil
- Manejo sencillo
- Filtro HEPA 12 (EN1822:1998)
- Práctico almacenaje de accesorios en el equipo
- Asa de transporte ergonómica
- Dos posiciones de reposo para un almacenaje horizontal o vertical
- Cuatro rodillos para facilitar la maniobrabilidad
- Tubo de aspiración telescópico variable
Suelos limpios y aire fresco
El sistema de filtros múltiple logra incluso retener partículas de suciedad microscópicas superiores a 0,3 µm. El resultado: un 99,9 % de limpieza en el aire de salida.
- Filtrado principal eficaz con el filtro de agua transparente.
- El filtro intermedio lavable y duradero filtra diminutas partículas suspendidas del aire húmedo condensado.
- El filtro de alto rendimiento HEPA retiene el polen causante de alergias, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros.
Aspiración sin rechistar
A diferencia de los aspiradores convencionales con bolsas de filtro, el filtro de agua DS 5.800 funciona mediante la fuerza natural del agua.
El agua del filtro se arremolina a una velocidad extremadamente alta. La suciedad aspirada pasa por este remolino de agua, se filtra del aire y se une en el agua.
El resultado es un aire de salida especialmente fresco y extraordinariamente limpio, que satisface incluso a los alérgicos. Al no llevar ya bolsa de filtro, los alérgenos no se multiplican. Asimismo, los excrementos de los ácaros se eliminan con el agua tras la aplicación.
Otra ventaja para los alérgicos es que, con el vaciado, ya no se levanta polvo.