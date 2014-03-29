Limpieza del recipiente
Kärcher es sinónimo desde hace más de 40 años de instalaciones fiables y potentes para la limpieza interior de depósitos. Como líder del mercado en el sector de los sistemas de limpieza profesionales, tenemos una solución a medida para cada aplicación sobre la base de componentes modulares. Gracias a nuestra experiencia y a la alta calidad, nuestras instalaciones funcionan con eficacia, ahorrando gastos energéticos y de servicio. Desde el asesoramiento y la planificación hasta el mantenimiento de las instalaciones, pasando por su construcción y entrega, estamos siempre al lado de nuestros clientes. Siempre convencemos por nuestro enfoque innovador y nuestro completo servicio.
Todo para un interior bien cuidado.
Los sistemas fiables para la limpieza interior de depósitos son necesarios tanto en el sector del transporte y la logística como en la industria química. Con el aumento del tráfico de mercancías, debido a la globalización, aumentan al mismo ritmo los requisitos de calidad de la limpieza. Además de los exigentes estándares de calidad, como APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y SQAS (Sistema de Evaluación de la Calidad y la Seguridad), hay certificados de limpieza unitarios, como el ECD (Documento Europeo de Limpieza), que deben cumplirse de forma constante. Con un total de aproximadamente 200 000 sustancias distintas, se trata de una tarea que requiere unos amplios conocimientos especializados. Cada instalación de limpieza de Kärcher se concibe específicamente para tratar las sustancias que se producen. Los detergentes desarrollados especialmente por Kärcher constituyen un elemento importante en este contexto. La garantía de la seguridad en el trabajo es un componente indispensable de la limpieza del depósito. En este sentido, cabe destacar las medidas de protección contra el riesgo de explosión (ATEX), así como las medidas para la limpieza del aire de salida y el tratamiento de aguas. Con los sistemas estructurados por módulos de Kärcher, las diferentes requisitos se pueden llevar a la práctica en una instalación de limpieza que ofrece las máximas ventajas de los usuarios. Las modificaciones o ampliaciones son posibles en todo momento gracias al sistema de unidades de montaje.
Aplicaciones
Desde la limpieza interior del depósito del vehículo hasta la limpieza con polisilicio, Kärcher ofrece una gran variedad de opciones de aplicación.
Componentes
El uso de componentes de construcción de alta calidad representa una competencia principal esencial en la limpieza del depósito.
Instalaciones de referencia
En esta página encontrará una selección de nuestras instalaciones, de las cuales ya se han proyectado e instalado más de 250 en todo el mundo.
Grupos destinatarios: siempre la solución adecuada.
La logística de las mercancías es una tarea esencial en todo el mundo en casi todos los sectores de la economía. Las cantidades de sustancias que se transportan son enormes. Sustancias líquidas, pastosas, en polvo o sólidas. Envasadas en depósitos, contenedores, bidones y recipientes de todo tipo para el almacenamiento, la carga y descarga o el transporte. Kärcher ofrece instalaciones de limpieza para empresas de cualquier tamaño de todos los sectores y para depósitos de todo tipo.
Industria química y comercio
Medicamentos/fármacos, pinturas y colorantes, metales, madera, aceites minerales, plásticos, pegamentos, materiales de construcción y hormigón.
Transporte y logística
Empresas de transporte, almacenamiento e inspección; transporte de silos; transporte de mercancía en piezas y a granel; transporte de hormigón, cemento, asfalto, basura y mercancías especiales.
Industria alimentaria
Lecherías y cervecerías, fabricantes de tuberías, productores de aceites y grasas, glucosa y almidón, chocolates, azúcares, proteínas y suplementos nutritivos, bebidas y zumos, productos alimentarios, productos acabados y piensos.
Tipos de contaminación:
- Productos líquidos (como alimentos, aceites, productos químicos)
- Productos a granel
- Gases
Tipos de contaminación
- Productos líquidos (como alimentos, aceites, productos químicos)
- Productos a granel
- Gases
Medios de limpieza
- Agua, soluciones acuosas (alcalinas, ácidas)
- Agua osmotizada
- Lejías, ácidos, disolventes
Soluciones a medida: de modulares a listas para el uso.
Las instalaciones de Kärcher para la limpieza de depósitos son sistemas modulares que se adaptan a las necesidades del cliente según la contaminación y la frecuencia de la limpieza. El primer paso para una instalación planificada de forma óptima es un análisis de las necesidades centrado en la calidad, la seguridad operacional y la rentabilidad. Ingeniería «made in Germany».
Concepción, planificación, puesta en funcionamiento
Las tareas propuestas a Kärcher son tan variadas como las empresas para las que elaboramos soluciones óptimas. Las acompañamos desde la fase de concepción, pasando por la planificación y la construcción, hasta la puesta en funcionamiento y durante el servicio permanente de la instalación.
Para ganarnos la confianza de nuestros clientes son decisivos los numerosos proyectos realizados en todos los ámbitos de trabajo imaginables de la limpieza interior de depósitos. Y el hecho de tener como socio con Kärcher al líder tecnológico mundial en el ámbito de la limpieza con alta presión. De esta competencia en soluciones se benefician empresas de todo el mundo y de los sectores más variados.
Conforme a la normativa, lista para el uso y eficaz
La mayoría de nuestros clientes quieren una solución integral, es decir, una instalación lista para el uso. Para ello, a través de la tecnología de instalaciones moderna, acreditada y potente, también le ofrecemos la obtención de licencias de explotación según las normas vigentes en cada caso. Por ejemplo, con la protección contra explosiones conforme a la norma ATEX 94/9, o bien para la tecnología de aire de salida y aguas residuales según la ley federal alemana de control de emisiones (BImSchG).
Kärcher suministra todas las obras correspondientes, como calentamiento de agua, secado y sistemas de protección contra caídas, así como limpieza de aguas residuales y aire de salida.
Impulsamos los deseos de reducir los costes de energía y las emisiones de dióxido de carbono con tecnologías de procedimientos innovadoras y acreditadas con la práctica, que garantizan un servicio fiable. Los detergentes especiales de Kärcher para la limpieza del recipiente contribuyen a optimizar el resultado de limpieza, la rentabilidad y la protección del medio ambiente.
«Plug & Play»: el sofisticado concepto de contenedor.
Los conceptos de contenedor de Kärcher son soluciones integrales, listas para el uso y acreditadas por partida múltiple. Una particularidad del concepto es el modo de construcción del contenedor totalmente integrado. Este ofrece autonomía en cuanto al espacio y, al mismo tiempo, un esfuerzo de instalación mínimo y la mayor movilidad en todo el mundo. Uso inmediato en cuanto está disponible el contenedor. Las instalaciones de limpieza en contenedor de Kärcher pueden ampliarse en cualquier momento mediante módulos. Para ello, se montan previamente varios sistemas según el principio «Plug & Play».
Soluciones eficaces
Los conceptos de contenedor de Kärcher han demostrado su valía: todas las conexiones eléctricas y de tuberías necesarias son fácilmente accesibles desde la pared del depósito.
Componentes desde la gama básica hasta la clase superior
Los componentes fijos de alta presión con agua caliente para la limpieza interior y exterior de recipientes y depósitos se han probado 1000 veces. Y están equipados para cualquier aplicación gracias a múltiples accesorios.
Ventajas del concepto TSC:
- Esfuerzo de instalación reducido
- Elevada seguridad de costes y planificación
- Máxima flexibilidad y movilidad
- Estructura modular con componentes individuales acreditados
Contacto
Si le interesan nuestras soluciones innovadoras, póngase en contacto con nosotros: