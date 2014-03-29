Referencias en todo el mundo.

Greiwing Logistics/Alemania

Como uno de los proveedores líderes de Europa, Greiwing ofrece soluciones integrales a medida en lo referente a logística de silos.

Unas instalaciones de limpieza altamente modernas para recipientes de depósitos y silos y un personal especializado especialmente formado y experimentado proporcionan una limpieza de silos conforme a los estándares más exigentes.

Como miembro de la asociación alemana para la limpieza del depósito (DVTI), Greiwing exhibe el European Cleaning Document (ECD). Además, la eliminación según SQAS Tank Cleaning garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo, calidad y protección del medio ambiente.

En el año 2012, el proveedor de servicios internacional de Greven (Westfalia) abrió en la nueva sede de Leipheim una instalación de limpieza pública para depósitos de silos.

Para la limpieza interior de los vehículos de silos, la instalación de Kärcher está equipada con dos líneas de limpieza con cabezales de limpieza, generación de agua caliente a través del HWE 4000 E con dosificación de productos químicos y una instalación de secado. Aquí pueden limpiarse hasta cuarenta vehículos al día de manera eficaz y sin problemas.