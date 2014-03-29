Referencias en todo el mundo.
Ingeniería puntera, asesoramiento profundo, productos excelentes «made in Germany» y servicios completos son los valores que convierten a Kärcher en su colaborador de confianza en el ámbito de la limpieza interior de depósitos. Empresas consolidadas y líderes del mercado de todo el mundo confían en los conocimientos técnicos y los innovadores productos y servicios de Kärcher.
Greiwing Logistics/Alemania
Como uno de los proveedores líderes de Europa, Greiwing ofrece soluciones integrales a medida en lo referente a logística de silos.
Unas instalaciones de limpieza altamente modernas para recipientes de depósitos y silos y un personal especializado especialmente formado y experimentado proporcionan una limpieza de silos conforme a los estándares más exigentes.
Como miembro de la asociación alemana para la limpieza del depósito (DVTI), Greiwing exhibe el European Cleaning Document (ECD). Además, la eliminación según SQAS Tank Cleaning garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo, calidad y protección del medio ambiente.
En el año 2012, el proveedor de servicios internacional de Greven (Westfalia) abrió en la nueva sede de Leipheim una instalación de limpieza pública para depósitos de silos.
Para la limpieza interior de los vehículos de silos, la instalación de Kärcher está equipada con dos líneas de limpieza con cabezales de limpieza, generación de agua caliente a través del HWE 4000 E con dosificación de productos químicos y una instalación de secado. Aquí pueden limpiarse hasta cuarenta vehículos al día de manera eficaz y sin problemas.
Wizet Transport SP z.o.o/Polonia
Wizet Transport Sp. z o.o es una empresa con 60 camiones cisterna y ofrece servicios en el sector del transporte internacional de sustancias líquidas. La sede de la empresa se encuentra en Łęczyca (en el centro de Polonia). Las instalaciones de limpieza de depósitos se pusieron en servicio en abril de 2012 y se utilizan tanto para vehículos propios como para fines comerciales.
Los componentes principales de la instalación de limpieza TSC para camiones cisterna son:
- 5 limpiadores interiores HKF 200 E
- 5 bombas de alta presión HDI 38/12
- Intercambiador de calor de alta presión
- Dosificación del detergente de alta presión
- Control
- Ajuste del programa de limpieza por ordenador
Gaisre/Lituania
La empresa Gaisre fue fundada en 1992 y se dedica sobre todo al transporte internacional.
Como miembro de la asociación de transportistas de Lituania, Gaisre ofrece un elevado estándar de calidad.
Para la limpieza del extenso parque móvil, en 2013 se construyó una moderna instalación de limpieza interior de depósitos.
Ambas líneas de limpieza están equipadas con tres cabezales pulverizadores HKF 200 E. Para la alimentación de estos cabezales para limpieza interior existen tres bombas de alta presión HDI 30/10 de 100 bar. La generación de agua caliente y de vapor se produce a través del 2 HWE 4000 Gas. La dosificación del detergente de alta presión funciona de manera precisa y garantiza una larga vida útil de las bombas de alta presión. Para la generación de aire caliente de secado, se ofrece una unidad de secado con quemador de gas. El control se adapta a los deseos individuales del cliente.
Todos los componentes utilizados cumplen con los elevados estándares de calidad que distinguen a las instalaciones de limpieza interior de depósitos de Kärcher y, de este modo, garantizan un servicio sin perturbaciones.
En el concepto de este sistema también se tuvo en cuenta un uso de la energía respetuoso con los recursos.
Australian Terminal Services/Australia
La empresa Australian Terminal Services es socia del líder de la industria australiano Transpacific Industries Group LTD, que en 2001 encargó a Kärcher la construcción de una gran instalación de limpieza en Queensland.
La instalación fue concebida especialmente para camiones cisterna, contenedores de 20 pies y contenedores pequeños. Consta de tres líneas de limpieza: dos líneas de limpieza para camiones cisterna y una para contenedores de 20 pies. En las líneas de limpieza para camiones cisterna pueden limpiarse simultáneamente hasta cuatro cámaras y encontrarse todas en el mismo paso de limpieza en todo momento.
La instalación se controla mediante PLC y un panel de funcionamiento integrado. Con él, el operador puede configurar hasta cinco programas automáticos por línea de limpieza.
La limpieza interior tiene un accionamiento automático y tiene una dosificación del detergente en el lado de la alta presión doble opcional. La limpieza exterior se realiza manualmente y tiene una dosificación del detergente en el lado de la aspiración doble opcional.
Las líneas de limpieza y cada paso de limpieza se pueden elegir libremente por control remoto. El secado por aire caliente puede secar hasta cinco cámaras de depósito por línea de limpieza.
LOTOS Kolej Sp. z.o.o/Polonia
Los vagones cisterna de LOTOS Kolej se lavan ahora con una nueva instalación TSC de Kärcher.
El grupo LOTOS es una de las empresas más grandes de Polonia. La sociedad de aceite mineral opera tanto en Polonia como en el extranjero. Su ámbito de actividad comprende la extracción y el tratamiento del crudo, así como el comercio de productos de alto valor derivados del crudo.
LOTOS Kolej, parte del grupo LOTOS, se encarga del transporte de productos y del suministro de crudo a la refinería de Danzig. En ella, resulta obligatoria la limpieza regular de los vagones cisterna utilizados, así como su reparación y mantenimiento.
Hasta ahora, la limpieza en esta sede se realizaba a través de un sistema de presión media. Sin embargo, para aumentar la eficacia, el cliente optó por invertir en una nueva tecnología de limpieza.
La instalación, finalizada en mayo de 2012, comprende dos líneas de limpieza y seis limpiadores interiores HKF 200 K2, alimentados por un total de diez bombas de alta presión HDI 38/12. De manera opcional, la generación de agua caliente se produce a través de tres intercambiadores de calor de alta presión y un intercambiador de calor de baja presión. La dosificación del detergente de alta presión funciona de manera precisa y garantiza una larga vida útil de las bombas de alta presión. El control mediante PLC se adaptó a los deseos individuales del cliente.
Lanfer Logistik/Alemania
Lanfer es una empresa de servicios y transporte líder, altamente especializada y con actividad internacional, dedicada a la carga y descarga, al servicio y almacenamiento para la industria alimenticia y química.
Además de los ámbitos del transporte y la logística, Lanfer ofrece servicios en torno a los camiones. La oferta de servicios incluye:
- Instalaciones de limpieza interior certificadas de Kärcher y acordes con el nivel técnico más avanzado
- Varias líneas de limpieza con cabezales pulverizadores de alta presión y salidas de vapor separadas
- Secado de depósitos con aire seco y sin gérmenes
- Limpieza exterior
- Taller, almacén de recambios y accesorios
Para dar respuesta a la mayor demanda de limpieza del depósito y a las necesidades de limpieza interior profesional y de bajo consumo, en los años 2007 y 2008 se modernizaron y ampliaron las instalaciones de limpieza de Kärcher de las sedes de Meppen y Salzbergen.
Las características fundamentales de las medidas de ampliación incluyeron la técnica de bomba de alta presión de Kärcher y eficaces calentadores de paso continuo patentados de Kärcher. Las medidas de modernización se completan mediante cabezales para limpieza interior adicionales y una instalación de secado, así como el nuevo generador de vapor destinado a vaporizar y calentar vehículos de depósitos.
Steinkühler/Alemania
La sede de Großbeeren fue reconstruida y puesta en servicio por Steinkühler en 2011-2012.
La instalación de limpieza interior altamente moderna construida aquí para vehículos de silos y depósitos se ha especializado en la limpieza de alimentos y productos compatibles con alimentos.
La técnica más moderna proporciona una limpieza interior a fondo, rápida y respetuosa con el medio ambiente.
La instalación de Kärcher está equipada con dos líneas de limpieza, cada una con cinco cabezales de limpieza y un cabezal de pulverización de alto rendimiento, agua caliente hasta 85 °C y uso de productos químicos, así como posibilidad de vaporización y secado de vehículos. La recuperación de calor se produce por las aguas residuales. Además, es posible la limpieza interior de recipientes IBC.
Steinkühler es socio de la asociación alemana para la limpieza del depósito (Deutschen Verband für Tankinnenreinigung e. V., DVTI) y exhibe el European Cleaning Document (ECD), que asegura una limpieza sin restos. Además, las instalaciones de limpieza están certificadas según SQAS, APPCC y DIN ISO 9001:2008.
Transportes Portuarios S.A./España
La empresa Transportes Portuarios, S.A. se fundó en 1963 y desde entonces ofrece un servicio de alta calidad a sus clientes. Con sede en el puerto de Barcelona, Transportes Portuarios dispone de una superficie de 10 000 m² en el Polígono Pedrosa de L'Hospitalet, que se encarga de la colocación, el mantenimiento y el rellenado de sus vehículos.
Con su extensa flota de vehículos especializada en el transporte de alimentos líquidos y en grano y sometida a los más estrictos controles de calidad e higiene, así como gracias a su gran aplicación y trabajo duro, Transportes Portugarios ha crecido rápida y notablemente en los últimos años.
Los depósitos para líquidos son de acero inoxidable y están equipados con los sistemas más modernos, como por ejemplo, filtros microbiológicos para productos estériles, bombas independientes, termómetros para registrar la temperatura y sistemas de calefacción que impiden la pérdida de calor.
Los depósitos para mercancías en polvo o en grano están hechos de una aleación de aluminio de la máxima calidad y están equipados con sistemas hidráulicos para su elevación y con compresores independientes para su descarga.
La instalación fue provista para dos líneas de cabezales para limpieza interior y cuatro HDI 38/12 que suministran 15 200 l/h a 120 bar y donde cada línea está equipada con tres cabezales para limpieza interior HKF 200 y uno HKF 200 C2. El agua caliente y fría son suministradas desde el colector destinado a tal efecto. Además, la instalación incluye un puente de lavado TB 46 que dispone, por ejemplo, de alta presión y un prelavado intensivo.