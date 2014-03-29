El éxito de las unidades de montaje del sistema

Intercambiadores de calor WT 560/1100

Unidad contracorriente fija de alta presión certificada por TÜV para la generación de agua caliente mediante vapor saturado. Diseñada para un aumento de la temperatura hasta 95 °C. El tratamiento y los materiales industriales de alta calidad garantizan una elevada seguridad operacional de forma constante con gastos de servicio bajos.

Si no hay disponible vapor en la instalación, puede integrarse un generador de vapor en el sistema.