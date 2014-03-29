El éxito de las unidades de montaje del sistema
Para la planificación de instalaciones, es una gran ventaja que los componentes de Kärcher utilizados estén desarrollados especialmente para la limpieza interior de depósitos. De este modo, Kärcher puede ofrecer una amplia gama de componentes modulares compatibles que hacen posible un sistema óptimo para cada aplicación. Que nuestra dilatada experiencia en la limpieza interior de depósitos influya directamente en la definición de los productos es algo tan lógico como el cumplimiento de los estándares de calidad industriales.
Limpieza interior: todo gira en torno al cabezal correcto.
Los limpiadores interiores de Kärcher están diseñados en gran medida para un uso universal y poseen en su mayoría un certificado ATEX 94/9. El caudal y la presión de funcionamiento pueden ajustarse según los requisitos. El accionamiento se lleva a cabo mediante chorro, electromotor o motor de aire comprimido. El movimiento giratorio de las boquillas se consigue mediante el giro forzosamente acoplado del portaboquillas en dos niveles. El dentado asimétrico con un gran número de dientes garantiza un guiado del chorro que cubra mucha superficie y la limpieza intensiva de todas las superficies interiores.
HKS 100 con velocidad regulable
Para aberturas a partir de 200 mm de diámetro: el HKS 100 con velocidad regulable, con dos o cuatro boquillas y auto-accionamiento (principio de retroceso). Adecuado para depósitos de hasta unos 40 000 l. Presión de trabajo máxima de 100 bar. Las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable y están diseñadas para el uso de ácidos, lejías y disolventes, así como de acetona, como medios de limpieza. La estabilidad de la velocidad de giro se garantiza a través del desarrollo continuo e innovador de los frenos hidráulicos.
HKF 200
Para aberturas a partir de 200 mm de diámetro: cabezal para limpieza interior HKF 200 de acero inoxidable, de accionamiento eléctrico o por aire comprimido y con dos o cuatro boquillas. Con una presión de hasta 200 bar para depósitos con un volumen de hasta 70 000 l aprox. Todas las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable y están diseñadas para el uso universal de ácidos, lejías y disolventes como medios de limpieza en un extenso margen de pH.
ICH 120/14 Ps F2: el bastidor plegable
Cabezal para limpieza interior accionado por chorro para aplicaciones industriales, especial para vagones cisterna ferroviarios de cuatro a ocho ejes. Permite realizar varios pasos de trabajo en una pasada: vaporización mediante las boquillas integradas, limpieza con alta presión eficaz a través de los cabezales accionados por chorro y posterior secado. Y todo ello, con una eficacia que no puede superarse.
HKF 200 C2: el todoterreno
HKF 200 modificado. Un limpiador interior adecuado para el servicio normal y el «servicio de alto rendimiento». Mediante un sencillo cambio manual puede iniciarse el servicio con caudal de agua doble y velocidad reducida. De este modo, es posible el uso individual, por ejemplo, para la limpieza de depósitos y silos (servicio normal) y para la limpieza de contenedores de 20 pies (cabezal de alto rendimiento).
HKF 50
Para aberturas a partir de 50 mm de diámetro: cabezal para limpieza interior HKF 50 de accionamiento eléctrico o por aire comprimido para depósitos de hasta 3000 l con una presión de hasta 100 bar. Como medios de limpieza pueden utilizarse ácidos y lejías en un extenso margen de pH.
Bombas de alta presión: alta presión para todas las necesidades.
Las bombas de alta presión de Kärcher para la limpieza del depósito se han concebido para el uso con agua limpia, así como con disolventes, ácidos y lejías. Hay disponibles tipos especiales certificados para las zonas con riesgo de explosión. Mediante el diseño adecuado de la capacidad de la bomba, pueden conseguirse distintas presiones y prácticamente cualquier caudal. Los montajes funcionales específicos abren campos de aplicación universales. En la industria química se emplean cada vez más sistemas móviles, especialmente para la limpieza de recipientes de mezcla fijos y depósitos con sustancias insolubles en agua.
Alimentación de alta presión fija HDI 30/10 o 38/12
Estos grupos de bombas conforman el núcleo de las instalaciones de limpieza interior de depósitos. Diseñadas para el uso en aplicaciones industriales, mediante el uso de materiales de alta calidad, como acero inoxidable y cerámica con una larga vida útil. Múltiples montajes funcionales, desde el control automático de las cantidades y la dosificación del detergente dos veces mayor en el lado de aspiración, hasta el funcionamiento con agua caliente (80 °C), abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación.
Alimentación de alta presión fija HDI 56/20
Bombas industriales robustas, diseñadas para la limpieza interior de grandes depósitos como vagones cisterna ferroviarios. Los montajes funcionales específicos, desde la dosificación del detergente en el lado de aspiración y el control automático de las cantidades, hasta el funcionamiento con agua caliente (80 °C), abren un extenso campo de aplicación.
Alimentación de alta presión fija SHD-R 3000 S, SSR o LM
Bomba de émbolo buzo accionada por correa para el uso de agua potable, ácidos, lejías o disolventes como medio de limpieza. Mediante montajes funcionales específicos, es posible el uso universal. También está disponible como versión móvil.
Limpieza con alta presión fija con HDC Classic/Standard/Advanced
Los módulos de bombas fijos de la línea de productos HDC son apropiados especialmente para la limpieza exterior. Un folleto por separado informa exhaustivamente sobre las utilidades del producto.
Generador de agua caliente: agua caliente y vapor de una fuente.
El deseo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y los gastos de energía cada vez mayores son temas centrales en el diseño de las instalaciones. En este sentido, Kärcher ofrece una serie de componentes modulares diseñados específicamente. Para ofrecer a cada cliente la solución perfecta, hay disponibles numerosas opciones, como sistemas de recuperación del calor y fuentes de energía alternativas.
Generador de agua caliente HWE 4000
Generador de agua caliente fijo, compacto y homologado, para el servicio con aceite o gas. Este exclusivo equipo de gran potencia puede utilizarse para aumentar la temperatura hasta 90 °C (160 bar y 4000 l/h) o para generar vapor hasta 140 °C (20 bar y 2000 l/h). La estructura modular permite la ampliación mediante montajes funcionales en el funcionamiento con lanza pulverizadora. El diseño y la elección de materiales del generador de agua caliente HWE 400 están concebidos para el uso industrial. Algunos ejemplos son el paquete de serpentín cilíndrico certificado por TÜV de acero inoxidable y una puesta en funcionamiento simplificada. La nueva variante modular de gas simplifica el ajuste de las temperaturas de valores teóricos individuales. De este modo, también con temperaturas de entrada de agua flexibles (por ejemplo, el uso de intercambiadores de calor de aguas residuales) pueden alcanzarse los potenciales de ahorro energético.
Intercambiadores de calor WT 560/1100
Unidad contracorriente fija de alta presión certificada por TÜV para la generación de agua caliente mediante vapor saturado. Diseñada para un aumento de la temperatura hasta 95 °C. El tratamiento y los materiales industriales de alta calidad garantizan una elevada seguridad operacional de forma constante con gastos de servicio bajos.
Si no hay disponible vapor en la instalación, puede integrarse un generador de vapor en el sistema.
Control, monitorización y documentación.
Los innovadores conceptos de control de Kärcher reflejan la tecnología más avanzada. Conforme al más alto estándar de calidad de Kärcher, para los componentes de construcción se emplean exclusivamente fabricantes de renombre. Cada control está personalizado, desarrollado especialmente para la instalación en cuestión: ya se trate de un control por PLC o por relé, con modo automático o manual, con registro de datos o conexión en red.
Control por PLC
Un software bien desarrollado y diseñado específicamente regula la instalación mediante un control basado en un sistema de programación libre (PLC). El concepto de control e instalación comprende distintas opciones que se adaptan individualmente a las condiciones específicas de cada cliente.
Panel táctil
Un panel táctil opcional y fácil de usar permite una fácil monitorización y el ajuste flexible de los parámetros de control, así como la visualización de avisos de fallo.
Cleaning Data Management (CDM)
El software CDM de Kärcher registra los tiempos de servicio, los consumos y los parámetros individuales durante una fase de limpieza. Estos datos se almacenan en un archivo de Microsoft Access, por lo que están disponibles para la evaluación específica del cliente y pueden imprimirse tras la finalización del programa.
Teleservicios
Cada instalación puede conectarse opcionalmente a través de una conexión de datos RDSI. Esto permite el acceso rápido al control para realizar las actualizaciones de software y, en caso necesario, poder utilizar el soporte en línea.
Control / visualización de la instalación
Kärcher cubre toda la gama de control de instalaciones: desde controles para instalaciones pequeñas con controles sencillos (relés) hasta instalaciones grandes con requisitos de limpieza complejos (PLC), con múltiples opciones. El acceso a la visualización viene dado por el panel táctil. Mediante la visualización de la instalación por ordenador se optimiza la facilidad de manejo.
- Ordenador aparte en la sala de control con interfaz y paquete de software.
- Representación visual de los componentes que se encuentran en servicio.
- Flexible gracias a la parametrización de hasta siete programas automáticos.
Accesorios y detergentes.
La solución de sistema de Kärcher se compone siempre de equipos, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Una gran cantidad de accesorios, como un reblandecedor, la dosificación del detergente en el lado de presión o aspiración o sistemas de secado eficaces, ofrecen campos de aplicación desconocidos. Con lanzas de mano pueden limpiarse las superficies del exterior del depósito. Sistemas de puesta a tierra y sistemas contra caídas satisfacen aspectos indispensables de la seguridad en el trabajo y los procesos.
Lo justo y necesario
En la dosificación del detergente, Kärcher cuenta con soluciones fiables y probadas, así como con procedimientos innovadores para reducir el consumo de detergente. Los detergentes estándar se añaden en el lado de aspiración. Con el uso de detergentes agresivos, estos se dosifican directamente en el conducto de alta presión. Una variante eficaz para la prolongación del tiempo de actuación es la aplicación de productos químicos en baja presión con la posterior limpieza con alta presión.
Mayor limpieza, mayor seguridad
Para limpiar la tapa abovedada y la parte exterior de vehículos equipados con depósitos y silos, hay disponibles numerosos accesorios, como las boquillas de alto rendimiento patentadas cuyo resultado de limpieza no tiene parangón.
Los dispositivos para la seguridad individual y colectiva en el trabajo, como la protección contra caídas, ya se toman en consideración en la ingeniería y planificación de una instalación.
El detergente perfecto
Gracias a su experiencia dilatada en el desarrollo y la producción propia de detergentes, Kärcher puede ofrecer para cada aplicación el detergente adecuado, lo que permite aprovechar las ventajas ya en la planificación de la instalación. En lo que respecta al rendimiento de limpieza, también se pueden prever factores como la vida útil, la dosificación, el reciclaje o la eliminación de residuos.
Aire caliente o aire frío
Para tiempos de paso optimizados, los generadores de aire caliente de Kärcher pueden introducir aire caliente o frío en los depósitos, según se desee.
Mecanismos de elevación para cabezales de limpieza
Para el manejo de los cabezales de limpieza hay disponibles opcionalmente mecanismos de elevación eléctricos y neumáticos, así como sistemas equilibradores económicos de manejo manual.
Certificación ATEX
Todos los controles de instalaciones ofrecidos por Kärcher y una gran parte de los limpiadores interiores, así como algunas bombas de alta presión, también pueden suministrarse según la directiva ATEX.