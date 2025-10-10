Aspirador sin bolsa

El aspirador deslizable compacto VC 3 permite una aspiración en profundidad sin bolsa de filtro, ya que recoge la suciedad en un depósito transparente y no en las bolsas de filtro. Con ello se ahorra, no solo el alto coste de la compra posterior y el molesto cambio del filtro, sino que se ve de un solo vistazo cuándo hay que volver a vaciar el aspirador. Además, gracias al sistema sin bolsa, no se generan olores desagradables, algo que no solo es motivo de alegría para los alérgicos.