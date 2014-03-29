Bombas sumergibles

Bombas sumergibles Las bombas sumergibles de Kärcher son especialmente robustas y se caracterizan por una larga vida útil, incluso en usos exigentes en el ámbito privado. Esto es posible gracias a un retén frontal cerámico conocido y probado en el ámbito profesional y especialmente resistente al desgaste. Nuestras bombas sumergibles para agua sucia también bombean sin dificultades agua muy sucia y cargada de lodo de A hasta B con alta presión y la altura de suministro correspondiente. Las bombas de aspiración plana pueden aspirar agua limpia o ligeramente sucia hasta una altura de solo un milímetro. Después, solo es necesario pasar una mopa para secar. La nueva bomba sumergible de agua sucia de aspiración plana domina a la perfección ambos retos.