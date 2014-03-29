Automotriz

Actuación brillante para concesionarios, talleres y gasolineras. Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de concesionarios, talleres y gasolineras. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.

Automoción

Concesionarios

Soluciones de limpieza que garantizan la limpieza y, con ello, las bases para un trabajo seguro en concesionarios y talleres.

Gasolineras

Kärcher es sinónimo de soluciones de limpieza excelentes y un servicio orientado al cliente para las gasolineras modernas.

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

