Cepillos cilíndricos, duros, rojos, CV 38/1, CV 38/2
Cepillos cilíndricos duros con 356 mm de longitud con cerdas rojas de poliamida para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y 38/2 de Kärcher.
Cepillos cilíndricos con 356 mm de longitud para todos los aspiradores de cepillos para alfombras CV 38/1 y CV 38/2. El cilindro está equipado con cerdas de poliamida duras y rojas de 10 mm de longitud y es idóneo, por ejemplo, para la limpieza de suelos de fieltro agujereado. Diámetro de las cerdas: 0,30 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del cepillo (mm)
|356
|Grado de resistencia
|duro
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|rojo
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|356 x 61 x 61