DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5
La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo.
La boquilla turbo para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Elimina la suciedad ambiente sin esfuerzo, con su potente boquilla rotativa Middle con chorro concentrado giratorio. Vuelve a dejar resplandeciente en un momento las superficies con suciedad resistente, tales como musgo, líquenes también en superficies deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Eliminación eficaz de suciedades resistentes en superficies delicadas.
Limpieza potente con alta presión:
- Limpieza definida de suciedades resistentes.
Conexión de bayoneta
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín
- Musgo