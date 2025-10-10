Filtro HEPA 13*

El filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas. Ideal para personas alérgicas.

El filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) para la aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas. Por lo tanto, el aire de salida es más limpio que el aire ambiente. Ideal para personas alérgicas.

Características y ventajas
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 125 x 125 x 29
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.