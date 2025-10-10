El kit de accesorios para la limpieza de bicicletas y motocicletas es un práctico set de limpieza y conservación para vehículos de dos ruedas con o sin motor. Además de un cepillo de lavado universal para la limpieza cuidadosa de diferentes superficies, también incluye una botella de champú para automóviles 3 en 1 para una limpieza de conservación intensiva, un cepillo para limpieza de llantas para una limpieza eficaz incluso en lugares de difícil acceso, así como una lanza pulverizadora Vario Power Jet Short 360° corta con regulación continua de la presión y articulación de 360° ajustable. El kit de accesorios es apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las gamas de K2 a K7.