MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5

La Multi Power Jet ofrece 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se efectúa fácilmente mediante un cómodo giro. Así, ya no es necesario realizar un cambio complejo de la lanza pulverizadora. Esta herramienta versátil para la casa, el jardín y el vehículo es idónea para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 3 a K 5, no obstante, no es compatible con las series Smart Control, Power Control y Full Control.

Características y ventajas
Cinco tipos de chorro
  • 5 en 1 gracias a los 5 tipos diferentes de chorro en un solo tubo pulverizador.
  • Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Se adapta bien a la mano
  • Mejor manejo.
Reajuste sin escalonamientos
  • Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Motos y ciclomotores
  • Superficies en casa y el jardín
  • Muros de piedra y de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Vallas
