Gracias al pincel aspirador regulable en DN 35 de Kärcher, el ángulo de inclinación del cepillo se adapta a la superficie a limpiar. De esta forma, el pincel aspirador con cerdas de plástico de alta calidad amplía los posibles ámbitos de empleo del aspirador y mejora el resultado de aspiración. Idóneo, por ejemplo, para la limpieza de muebles, de revestimientos de pared realizados en madera o en piedra natural, de zócalos o también de accesorios durante la limpieza del interior de vehículos.