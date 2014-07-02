SH 5 manguera de aspiración

Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.

La manguera de aspiración de 5 m de largo es adecuada para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. La manguera no contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y, además, su embalaje es muy sostenible.

Características y ventajas
Aspiración fácil
  • Aspiración rápida desde fuentes de agua; suministro de agua para limpiadoras de alta presión.
Muy manejable
  • La práctica aspiración de agua permite utilizar fuentes de agua alternativas, lo que protege los recursos.
Respetuoso con el medio ambiente
  • No contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y su embalaje es sumamente respetuoso con el medioambiente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 0,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 85
Videos
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
