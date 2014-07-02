Tanto si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, la boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda intercambiable garantiza una recogida de suciedad perfecta y convence por su excelente deslizamiento gracias a los rodillos laterales. Además se adapta de forma fácil y rápida a la suciedad sólida o líquida mediante el interruptor de pedal. Incluye un soporte de reposo para una colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.