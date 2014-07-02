Tubo de aspiración, DN 35, 505 mm, acero inoxidable

Tubo de aspiración de acero inoxidable de alta calidad en DN 35 y con una longitud de 505 mm para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

Tubo de aspiración de 0,5 m de acero inoxidable (DN 35) para aspirador en seco y en húmedo. Ideal para aplicaciones frecuentes de aspiración en húmedo y para la aspiración de componentes corrosivos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero inoxidable
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 505 x 37 x 37
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