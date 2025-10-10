PartsPro detergente para lavado de piezas PC Bio 20, 20l
Detergente bioactivo de base acuosa, respetuoso con la piel y sin disolventes. Especialmente idóneo para limpiar metales sensibles, como por ejemplo. aluminio, plata, titanio, etcétera, y para eliminar aceite, grasa y otra suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|8,8
|Peso (kg)
|20
|Peso con embalaje incluido (kg)
|21,5
Campos de aplicación
- Lavado de piezas