PartsPro detergente para lavado de piezas PC Bio 20, 20l

Detergente bioactivo de base acuosa, respetuoso con la piel y sin disolventes. Especialmente idóneo para limpiar metales sensibles, como por ejemplo. aluminio, plata, titanio, etcétera, y para eliminar aceite, grasa y otra suciedad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor de pH 8,8
Peso (kg) 20
Peso con embalaje incluido (kg) 21,5
Campos de aplicación
  • Lavado de piezas
