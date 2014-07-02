CarpetPro detergente en polvo RM 760 Classic, 0.8kg
Detergente básico en forma de polvo para la extracción mediante pulverización. Elimina incluso las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales de los revestimientos de suelo textiles y deja un aroma fresco y agradable.
Con el detergente CarpetPro RM 760 Classic, los profesionales de la limpieza de edificios tienen a su disposición un detergente básico en polvo de eficacia ampliamente probada para la extracción mediante pulverización con el método de 2 pasos. Es adecuado para su uso con nuestros lava-aspiradores Puzzi, así como con nuestros equipos de limpieza de alfombras, y convence por sus excelentes resultados de limpieza. El detergente CarpetPro RM 760 Classic elimina a fondo y de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales de moquetas y otros revestimientos de suelo textiles. La presentación en forma de polvo garantiza una manipulación fácil y segura y una dosificación precisa, al tiempo que retrasa el reensuciamiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (kg)
|0,8
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|4
|Valor de pH
|8,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles