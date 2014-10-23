Home & Garden tisztító- és ápolószerek

A tökéletes kiegészítő: Kärcher tisztító- és ápolószerek

A Kärcher több mint 30 éve különös hangsúlyt fektet a fejlesztés, a nyersanyag-kiválasztás és a tisztító- és ápolószerek gyártása során a környezet megóvására és az erőforrások megkímélésére. Pontosan a készülékekre szabott tisztítószerek nem csak az optimális tisztítási eredményt garantálják, hanem eközben vizet, időt és energiát takarítanak meg. A könnyű biológiai lebomlás pedig magától értetődő. Az új eco!ogic univerzális tisztítóval a Kärcher azonban még egy lépéssel tovább megy, és a gyártás során kizárólag 100%-osan újrahasznosított nyersanyagból készít tisztítószereket, azok palackját pedig >96% növényi alapú műanyagból – újabb pluszpont a környezetvédelemnek.